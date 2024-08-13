شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: حلول مبتكرة تقضى نهائيا على الكثافة فى الفصول الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ⁠طرق جديدة لمنع غياب الطلاب من المدارس، مع بداية العام الدراسى الجديد، مشددة على أنه منذ تولى محمد عبد اللطيف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جرت اجتماعات مع مديرى الادارات التعليمية وهيئة الأبنية التعليمية أسفرت عن حلول مبتكرة تقضى نهائيا على الكثافة فى الفصول الدراسية.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعى وافق على إعادة هيكلة الثانوية العامة ومواكبتها للنظم العالمية، مشددة على أن ⁠المجلس الاعلى للتعليم ما قبل الجامعى يضم علماء وخبراء واساتذة جامعة متخصصين، كما أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى يبلغ فيها عدد المواد الاجبارية فى المرحلة الثانوية 32 مادة، كما أن ⁠الخطة تتضمن تقليل عدد المواد وفقا للنظم الدولية

وكان مصدر حكومى، كشف لقناة "إكسترا نيوز"، عن عقد مؤتمر صحفى غدا، الأربعاء، لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم لإعلان حلول لتحديات التعليم ما قبل الجامعي.