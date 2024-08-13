شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: غياب التعاونيات له تأثير سلبى على المزراعين والان مع تفاصيل الخبر

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن دور التعاونيات تقلص خلال الفترة الماضية حتى اقتصر على توزيع الاسمدة فقط، مشيرا إلى غياب التعاونيات له تاثير سلبي على المزراعين مؤكدا انه يجب قيام التعاونيات بدورها في توفير مستلزمات الإنتاج الجيدة من التقاوى والبذور والشتلات كذلك المبيدات المعتمدة حتى لا يقع المزراعين فريسة للتجار.

وشدد فاروق خلال لقائه مع قيادات وزارة الزراعة على ضرورة استغلال أصول التعاونيات وإنشاء مشروعات إنتاجية من الثروة الحيوانية والداجنة تسهم فى سد الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة الريفية مشيرا إلى أنه يمكن أيضا الشراكة مع الوزارة في بعض الاصول التابعة لها من المزراع ومحطات التقاوى بما يضمن حسن استغلالها.



وأشار وزير الزراعة إلى أهمية دور التعاونيات في تسويق المحاصيل بما يضمن سعر عادل للمزراعين وكذلك الإستفادة من التمويلات الميسرة التي تقدمها الدولة للانشطة الزراعية بإقامة مشروعات إنتاجية واشراك المزراعين فيها تحت اشراف التعاونيات.

وقال وزير الزراعة إنه يمكن تقديم الخدمات البنكية للمزارعين في مقار الجمعيات الزراعية تيسيرا عليهم وأيضا لتنمية موارد الجمعيات.

وخلال الاجتماع استمع الوزير إلى عرض حول تطوير الجمعيات الزراعية والخدمات التى تقدمها وكذلك الاهتمام بتدريب العاملين فيها والبرامج الإرشادية المقدمة للمزارعين.

في نهاية الاجتماع وزير الزراعة شاهد بعض المعدات والآلات الزراعية التى تخدم صغار المزارعين وتوفر العمالة وتخفض تكلفة الإنتاج.