شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية تعلن قصف تل أبيب وضواحيها بصاروخين من طراز "M90" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوت انفجارات في تل أبيب دون تفعيل صفارات الإنذار، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق قذيفة من جنوب غزة وسقوطها في البحر قبالة شواطئ تل أبيب.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم رصد صاروخ اجتاز أراضي قطاع غزة وسقط في المجال البحري.



وأعلنت فصائل فلسطينية، قصف تل أبيب وضواحيها بصاروخين من طراز "M90" ردا على المجازر الاسرائيلية والتهجير المتعمد بحق الشعب الفلسطيني.