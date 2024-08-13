شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: طرح أفكار لمواكبة التعليم احتياجات سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ⁠طرح أفكار لمواكبة التعليم لاحتياجات سوق العمل، من خلال إكساب المتعلمين المهارات المطلوبة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكدت على أن ⁠المجلس للتعليم قبل الجامعى، اعتمد الخطة الجديدة التي تقلل من عدد المواد الاجبارية في المرحلة الثانوية وفقا للنظم العالمية، موضحة أن التفاصيل ستعلن في المؤتمر الصحفي المقرر عقده غدا الأربعاء.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي وافق على إعادة هيكلة الثانوية العامة ومواكبتها للنظم العالمية ، مشددة على أن ⁠المجلس الاعلى للتعليم ما قبل الجامعي يضم علماء وخبراء وأساتذة جامعة متخصصين - منهم ا د مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ا د سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس جامعة القاهرة ا د إيمان هريدي عميدة كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة والدكتورة أمل سويدان رئيسة لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الاعلى للجامعات وأيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف وممثلين عن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتعاون الدولي والمالية والاستثمار والصناعة والعمل.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي يبلغ فيها عدد المواد الاجبارية في المرحلة الثانوية 32 مادة ، كما أن ⁠الخطة تتضمن تقليل عدد المواد وفقا للنظم الدولية.

وكان مصدر حكومي، كشف لقناة "إكسترا نيوز"، عن عقد مؤتمر صحفي غدا، الأربعاء، لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم لإعلان حلول لتحديات التعليم ما قبل الجامعي.