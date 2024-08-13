شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي أمريكي يتوقع هجوم إيراني على إسرائيل قبل مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

أكد ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكي، أن الولايات المتحدة سيكون ردها موجع حال اعتداء إيران على إسرائيل، متوقعا أن يكون هناك رد من إيران على إسرائيل قبل يوم الخميس القادم وهو الموعد المحدد للاجتماع لمواصلة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف ماك شرقاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي ام سي، أنه حال تنفيذ ايران تهديدها بالهجوم على إسرائيل ردا على عملية اغتيال اسماعيل هنية سيكون هناك ردود أفعال على هذا الرد، وستكون الردود شديدة من الجانب الإسرائيلي الأمريكي.

كما يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفة آلاف الضحايا وعددًا كبيرًا من الجرحى بالإضافة إلى تدمير المنازل والبنية التحتية.