شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التعليم: لدينا أكبر نظام تعليمى بالشرق الأوسط بإجمالى 25 مليون طالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزارة التعليم: عدد أسابيع الدراسة وهى الأقل فى العالم وتوقعات بزيادتها

"100 يوم صحة" قدمت أكثر من 18 مليون و423 ألف خدمة مجانية خلال 12 يوما

وزارة التعليم: لدينا أكبر نظام تعليمى بالشرق الأوسط بإجمالى 25 مليون طالب

مؤتمر صحفى غدا لرئيس الوزراء للإعلان عن حلول لكثافة الطلاب فى الفصول

تنسيق المرحلة الأولى 2024.. رابط موقع التنسيق للتسجيل وكيفية إدخال الرغبات؟

تنسيق الجامعات 2024.. التعليم العالى تعلن غلق كيان وهمى جديد بمحافظة القاهرة

وزيرة البيئة تشارك فى الإطلاق الرسمي لأول سوق طوعى للكربون فى مصر وأفريقيا

التعليم العالى: تشكيل لجنة لوضع شروط الترشح لاختيار رؤساء الجامعات الأهلية

وزارة التعليم: كثافة فصول دراسية وصلت لـ 210 طلاب وحلول لخفضها 50 تلميذا

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وزير العمل يوجه بالإسراع فى التحول الرقمى للتخفيف عن المواطنين

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الصحة: إغلاق مركز السلامة لطوارئ المخ والأعصاب ومستشفى النبض التخصصى بقنا

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