شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تيسيرات لاستكمال مشروعات شبكات تحسين خدمات الاتصالات والإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على حرص محافظة القاهرة على تقديم كافة التيسيرات من أجل استكمال مشروعات شبكات تحسين خدمات الإتصالات والإنترنت بالعاصمة، لافتاً إلى وجود تعاون كامل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركة المصرية للاتصالات لتنفيذ هذه المشروعات .

جاء ذلك خلال لقاء محافظ القاهرة، ود.لمياء زيادة مدير عام الدعم التشغيلي للعلاقات الحكومية وحوكمة الشركات والشئون التنظيمية للشركة المصرية للاتصالات، لبحث تعزيز سبل التعاون بين المحافظة والشركة بما ينعكس على تقديم خدمات الإتصالات بجودة عالية للمواطنين، ومتابعة تنفيذ عدد من مشروعات الشركة داخل أحياء محافظة القاهرة.

شهد اللقاء اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، ورئيس مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة، ومدير مديرية الطرق وعدد من قيادات المحافظة .

ووجه محافظ القاهرة خلال اللقاء بتسهيل الإجراءات أمام تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي طبقاً للقواعد والقوانين المنظمة خاصة فيما يخص الحصول على موافقات وتصاريح الحفر وإعادة رد الشيء لأصله.