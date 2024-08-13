شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بصيانة ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى الصف المركزى والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، سير العمل بمستشفى الصف المركزي للوقوف على حجم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وانتظام العمل بالورديات والأقسام، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية للقطاع الصحى لضمان انتظام العمل بالمستشفيات وتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية.

شملت جولة المحافظ المرور على أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والأشعة والمعامل ووحدة الغسيل الكلوي والمناظير.

وبحث المحافظ مع مديرية الشؤون الصحية بالجيزة ومدير المستشفى الاحتياجات ومتطلبات رفع كفاءة العمل بالمستشفى بما يتواكب مع حجم توافد المواطنين عليها.

ووجه المهندس عادل النجار بإجراء الصيانة اللازمة لماكينات الغسيل الكلوى ودخولها الخدمة فى أقرب وقت ممكن، نظرًا لأهميتها الكبيرة للمرضى المترددين على المستشفى.

واطمئن المحافظ خلال الجولة على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضي ومدى توافر الأدوية والأطقم الطبية على مدار اليوم.



محافظ الجيزة يتفقد سير العمل بمستشفى الصف المركزى

وأجرى المحافظ حوارات مع الأطقم الطبية وعمال المستشفى وعدد من المواطنين، مشيدًا بجهود الأطقم الطبية، وموجهًا ببذل المزيد من الجهد للنهوض بقطاع الصحة والاهتمام براحة المرضى وتسخير الطاقات لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية المميزة للمواطنين.

وحرص المحافظ على تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز طب الأسرة بقرية الاخصاص بمركز ومدينة الصف، والتي تأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة.

ووجه المحافظ بالمتابعة الدورية للمراحل النهائية للمشروع لتقدم الوحدة الصحية خدماتها بانتظام للمواطنين.

وأكد المحافظ على وكيل مديرية الصحة بتوفير عدد كاف من الأطباء بالتخصصات الطبية بالمستشفي والوحدات الصحية لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.

ووجه محافظ الجيزة بمتابعة انتظام تقديم المبادرات العلاجية لمواطني الصف، مشيدًا بالمبادرات الرئاسية الصحية التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للوصول إلى كافة فئات المجتمع مقدما الشكر للأطباء وهيئات التمريض المشاركين بالمبادرات الصحية والتي تهدف للوصول إلى مجتمع صحي وسليم وخالٍ من الأمراض.

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير المساعد، وعلى عبد الله حامد رئيس مركز الصف، وعدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ، ورئيس جهاز التفتيش، ووكيل مديرية الصحة، وممثلي شركات المرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.