شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2024.. بدء الدراسة بكلية الدراسات القانونية بجامعة حلوان الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان الأهلية ، أن المجلس الأعلى للجامعات، وافق على بدء الدراسة ببرنامج "الدراسات القانونية باللغة العربية" بكلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان الأهلية للعام الدراسي 2024/2025 .

وسجل الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية

- طب الأسنان 77%

- العلاج الطبيعي 75 %

- الهندسة 68%

- علوم الحاسب 60٪

- العلوم 53٪

- العلوم الصحية 53٪

- الفنون والفنون التطبيقية 53٪

- العلوم الإنسانية والتجارة 53٪

الشهادات العربية والأجنبية

- طب الأسنان 82٪

- العلاج الطبيعي 78٪

- الهندسة 70٪

- علوم الحاسب 65٪

- العلوم 58٪

- العلوم الصحية 58٪

- الفنون والفنون التطبيقية 58٪

- العلوم الإنسانية والتجارة 58٪