محافظ القاهرة: تقديم كافة التيسيرات لتحسين خدمات الاتصالات والإنترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

أكد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، حرص المحافظة على تقديم كافة التيسيرات من أجل استكمال مشروعات شبكات تحسين خدمات الاتصالات والإنترنت بالعاصمة، لافتاً إلى وجود تعاون كامل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركة المصرية للاتصالات لتنفيذ هذه المشروعات.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ القاهرة اليوم الثلاثاء مع الدكتورة لمياء زيادة مدير عام الدعم التشغيلي للعلاقات الحكومية وحوكمة الشركات والشئون التنظيمية للشركة المصرية للاتصالات، لبحث تعزيز سبل التعاون بين المحافظة والشركة بما ينعكس على تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية للمواطنين، ومتابعة تنفيذ عدد من مشروعات الشركة داخل أحياء محافظة القاهرة.

ووجه محافظ القاهرة، خلال اللقاء، بتسهيل الإجراءات أمام تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي طبقاً للقواعد والقوانين المنظمة خاصة فيما يخص الحصول على موافقات وتصاريح الحفر وإعادة رد الشيء لأصله.