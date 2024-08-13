"تموين القاهرة": 2300 محضر بمخالفات في المخابز.. وضبط 4 أطنان دقيق مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أعلنت مديرية تموين القاهرة تحرير 2300 محضر بمخالفات في المخابز، والتحفظ على 4 أطنان دقيق مجهول المصدر، ضمن حملاتها المكثفة والمستمرة لأحكام السيطرة على المخابز المدعمه والسياحية.

وقال وكيل وزارة التموين ومدير تموين القاهرة ناصر ثابت عبد السلام - في بيان اليوم الثلاثاء - إن ذلك يأتي في إطار تشديد وتكثيف التواجد الرقابي واستمرارالحملات التفتيشية على المخابز لإحكام السيطرة على الأسواق والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالامن الغذائي للمواطن.

وأضاف أنه يتم بذل أقصى الجهود بهدف توفير وضمان وصول الخبز الجيد للمستهلكين من المواطنين، ومتابعة مدى التزام المخابز بالأسعار الرسمية والمواصفات القياسية للخبز، موضحا أنه يجرى حاليا تكثيف الحملات والرقابة على الأسواق والمخابز بنطاق المحافظة بقطاعاتها الأربع، بالتعاون والتنسيق مع إدارات التموين ومباحث التموين؛ حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والخبز والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم وقوة حيال المخالفين.

وأوضح أن منظومة الخبز تعد شريان حياة لملايين المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، مشيرا إلى أن هذه الحملات تأتي لتوفير رغيف خبز عالي الجودة وبأسعار مناسبة، مؤكدا أن المديرية مستمرة في حملاتها لردع المخالفين والوصول إلى أمن واستقرار الاسواق وحماية حق المواطن.