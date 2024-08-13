أول تحرك من الصحة بعد إعلان جدري القردة "حالة طوارئ صحية عامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة والمتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة ممثلة في قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، قامت بتنشيط إجراءات الترقب والملاحظة للقادمين من المناطق المتأثرة بمرض جدري القردة (مبوكس)، في جميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول إلى الأراضي المصرية (جوية – بحرية – برية)؛ لمنع دخول المرض إلى الأراضي المصرية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الإفريقي الثلاثاء حالة طوارئ صحية عامة، وهو أعلى مستوى من التأهب، بسبب تفشي مرض جدري القردة (مبوكس) في القارة، داعية إلى "التحرك" للحد من انتشاره.

وبحسب بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، سُجّلت 38465 إصابة بجدري القردة في 16 دولة إفريقية و1456 وفاة في إفريقيا منذ يناير 2022 وحتى حتى 4 أغسطس الجاري، مع زيادة بنسبة 160% في الإصابات للعام 2024 مقارنة بالعام السابق.

وأوضح "عبدالغفار" في تصريحات لمصراوي، أن مرض جدري القردة سبق أن أدرجته وزارة الصحة ضمن الأمراض الخاضعة للترصد منذ إعلان منظمة الصحة العالمية عن المرض كطارئة صحة عامة في 23 يوليو 2022.

وأشار إلى أنه تم تحديث الدليل الإرشادي للتعامل مع جدري القردة في أغسطس 2024.

مخاوف واسعة

ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، تثير سلالة جديدة من الفيروس، أكثر فتكاً وأكثر انتشاراً من السلالات السابقة، رُصِدَت في جمهورية الكونغو الديموقراطية في سبتمبر 2023، مخاوف من انتشار هذا الفيروس.

وقال جان كاسيا، رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في مؤتمر صحافي "أعلن بقلب مثقل ولكن بالتزام لا يتزعزع تجاه شعوبنا ومواطنينا الأفارقة، أن جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة تهدد الأمن على مستوى القارة".

وأضاف "الآن، عبر جدري القردة الحدود، وذلك أثر على الآلاف في كل أنحاء قارتنا. تمزقت عائلات، ولامس الألم والمعاناة كل ركن من أركان قارتنا".

وأضاف كاسيا "هذا الإعلان ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو دعوة واضحة إلى التحرك. إنه اعتراف بأنه لم يعد بوسعنا أن نتصرف على أساس رد الفعل، يجب أن نكون استباقيين في جهودنا لاحتواء هذا التهديد والقضاء عليه".

ويأتي هذا الإعلان الذي سيتيح بشكل خاص طلب تمويل للحصول على لقاحات واستجابة على مستوى القارة، عشية اجتماع لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية لتقييم ما إذا كان سيتم إعلان أعلى مستوى من التأهب لمواجهة الوباء.

يُعدّ جدري القردة مرضا معديا يسببه فيروس ينتقل إلى الإنسان من طريق حيوانات مصابة، ويمكن أن ينتقل أيضا من إنسان إلى آخر عبر اتصال جسدي وثيق.