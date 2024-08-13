تجربة بصرية ممتعة.. هيئة الكتاب تعيد إصدار مجلة "وصلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تعيد الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، إصدار مجلة "وصلة"، لتكون صلة بين الثقافة الإنسانية ونافذة ثقافية تقوي الروابط الحضارية.

ووفق بيان اليوم، فإن مجلة "وصلة" تنقل كل جديد من الثقافات الأخرى، فهي تصل بيننا وبين العالم من حولنا من خلال تقديم محتوى ثقافي وعلمي متميز، وتعد جسراً مهماً بين القارئ العربي والثقافات الأخرى.

تسهم المجلة في إثراء المعرفة العامة وتعزز من قدرة القراء على مواكبة التطورات العالمية، حيث تسعى إلى إتاحة القراءة والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه العقول العالمية في مختلف المجالات، فتقدم كل ما هو جديد ومفيد في الأدب والعلوم والفنون والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية وغيرها.

ووفق رؤية المجلة، سيسعى كل عدد إلى أن يشمل ملفاً يناقش موضوعاً ما بالتفصيل لتعريف القارئ به. يمكن للقارئ العربي أن يستفيد من المعارف والأفكار الجديدة التي تساهم في تطوير مجتمعاتنا وتوسيع آفاقها.

وقال الدكتور محمد الجندي، الذي تم تكليفه بمنصب رئيس تحرير المجلة، إن ما سيميز مجلة "وصلة" هو أسلوبها الشيق والإخراج المتميز الذي يجذب القارئ من الوهلة الأولى، ويجعله يمر بتجربة بصرية ممتعة. موضحًا أنه يتم اختيار المواد المترجمة بعناية فائقة لضمان جودتها وأهميتها. يعمل فريق من المترجمين الشباب بجانب المحترفين على نقل النصوص بدقة واحترافية، مع الحفاظ على روح النص الأصلي وسياقه الثقافي. يضمن هذا الاهتمام بالتفاصيل أن تكون الترجمة شيقة وسلسة للقارئ العربي. يتم تنظيم المحتوى بطريقة تتيح للقارئ التنقل بين المواضيع بسهولة ويسر، مما يعزز من تجربة القراءة.

وأكد رئيس التحرير أن مجلة "وصلة" ليست مجرد مجلة ترجمة، بل هي نافذة مشرعة على العالم، تتيح للقارئ العربي استكشاف ثقافات مختلفة والتعرف على أفكار وابتكارات جديدة من خلال محتواها الشيق وإخراجها المتميز، كما تسهم المجلة في توسيع آفاق القراء وتعزيز إدراكهم للثقافات الأخرى، مما يجعلها إضافة قيمة للمشهد الثقافي العربي.