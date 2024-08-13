شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: القوات المسلحة لن تساوم فى حقوق السودانيين المشروعة لاستعادة الأمن والان مع تفاصيل الخبر

قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن القوات المسلحة لن تساوم أو تهادن في حقوق السودانيين المشروعة في استعادة الأمن والاستقرار، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قد قال إننا تعاطينا مع كل المبادرات المطروحة بإيجابية.. والدعم السريع يتعنت في تنفيذ التزامات إعلان جدة.

وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني: الحكومة حريصة على سلام يكون عادلا ويحقق العزة والكرامة للشعب السوداني.