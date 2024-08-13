شكرا لقرائتكم خبر عن الطيار شريف خليل مساعدًا لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد مصطفىالثلاثاء، 13 أغسطس 2024 09:44 م
أصدر المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيرانـ قرارًا بتكليف الطيار شريف على على خليل للقيام بأعمال مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، خلفًا للطيار محمد عليان الذي تم تكليفه للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.
جدير بالذكر أن الطيار شريف خليل كان يشغل عدة منصب أخرها رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية اكسبريس، وكان يشغل رئيس قطاع العمليات الجوية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وهو قائد طراز أيرباص A330.
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