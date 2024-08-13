شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لتقديم التهنئة والان مع تفاصيل الخبر

التقى المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة ، اليوم الثلاثاء، الدكتورإسماعيل عبدالغفاررئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

تناول اللقاء تقديم التهنئة بمناسبة تولي المستشار أحمد عبود رئاسة مجلس الدولة، مؤكدًا على أهمية التعاون المُستمر بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره إلي رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على هذه الزيارة الطيبة، مُتمنيًا دوام التعاون والتواصل بما يكفُل الخير لمصرنا الحبيبة.