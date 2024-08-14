مشروع إسكان يضم 32 عمارة لمتضرري السيول ومدرسة.. محافظ الجيزة يكشف التفاصيل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مشروع الديسمي المتكامل والذي يعد أحد المشروعات التنموية التي تم تنفيذها للمواطنين الذين تضررت وحداتهم السكنية جراء السيول التي تعرضت لها عدد من قرى مركز ومدينة الصف، في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

بدأ النجار، بحسب بيان محافظة الجيزة، الثلاثاء، جولته بتفقد المشروع المقام بطراز حضاري وتم إنشاؤه على مساحة 28 فدانًا، ويضم 32 عمارة سكنية على مسطح 260 م² للعمارة الواحدة، وتتكون من دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة، ويحتوي كل دور على شقتين سكنيتين بمساحة 120 م² للواحدة بإجمالي 256 وحدة سكنية للمشروع بالكامل.

وعاين محافظ الجيزة، إحدى الوحدات السكنية المجهزة بالأثاث الكامل والأجهزة الكهربائية اللازمة كنموذج موحد، وذلك ضمن التجهيزات النهائية للبدء في إجراءات تسكين الأهالي.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تجهيز الوحدات السكنية بالأثاث الكامل والأجهزة الكهربائية اللازمة، إلى جانب تدعيم المساكن بالمتنزهات والمسطحات الخضراء والبرجولات كمتنفس للمواطنين، مع مراعاة توفير وسائل الري الحديثة للعمل على ري المسطحات الخضراء.

وأوضح المهندس عادل النجار، أنه تم تخطيط المنطقة بالكامل لتوفير جميع الاحتياجات المعيشية، وإتاحة سبل الراحة للمواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم.

ولفت النجار إلى أنه تمت مراعاة إقامة مجموعة من الحظائر لتربية المواشي، والتي تصل إلى 32 مجموعة تضم 8 حظائر للمجموعة الواحدة بمسطح حوالي 720 م² مجهزة بالكامل بإجمالي 256 حظيرة.

وتفقد محافظ الجيزة مدرسة الديسمي المقامة على مساحة 3600 م² والتي تضم دورًا أرضيًا وأربعة أدوار لتشمل كافة المراحل التعليمية لأبناء القرية، بدءًا من مرحلة رياض الأطفال إلى مرحلة الثانوية العامة.