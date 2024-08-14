وزير الشؤون النيابية يستقبل وفدًا من حزب "حماة الوطن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب "حماة الوطن" ووفدًا من الحزب؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

جاء ذلك بمقر وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل المستشار محمود فوزي اللقاء بالترحيب بوفد "حماة الوطن"، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي انطلاقًا من دور الوزارة في التواصل السياسي مع كافة الأحزاب والتيارات المختلفة، مؤكدًا أن أبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال كل الآراء والمقترحات.

خلال اللقاء، أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية على حرص الوزارة على التعاون والتنسيق المستمر مع كافة الوزارات ومختلف المؤسسات بالدولة والأحزاب من أجل التكامل لدعم جهود التنمية والاستقرار.

من جانبه، تقدم الوفد بالتهنئة للمستشار محمود فوزي على منصبه، مشيدين بدور الحوار الوطني في كونه أرضية وطنية مشتركة تستوعب كل الاختلافات، وخلال اللقاء قدم الحزب رؤية اقتصادية للوزارة وللحوار الوطني.

وناقش وفد "حماة الوطن" جهود الدولة في الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات والمبادرات التي تقوم الدولة بإطلاقها بهدف التخفيف على المواطنين ورفع مستوى المعيشة، مثمنين دور مبادرة حياة كريمة. واختتم اللقاء بتقديم الوفد درع حزب "حماة الوطن" للسيد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

حضر بوفد حزب حماة الوطن: لواء/ طارق نصير، الأمين العام للحزب، الدكتور/ أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد للحزب، النائب/ أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، الأستاذ/ هاني العتال، مساعد رئيس الحزب، العميد/ أحمد الأشموني، أمين العلاقات العامة بالحزب، والدكتورة/ غادة البدوي، أمين التثقيف والتدريب بالحزب.