كامل الوزير: خطة لتطوير الصناعة في مصر تنتهي هذا العام.. وهذه ملامحها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، إن هناك خطة للنهوض بالصناعة المصرية، ومن المتوقع أن يتم إعلانها بنهاية 2024.

وأشار إلى أن أهم ملامح هذه الخطة تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، من خلال سد الفجوة الإنتاجية في السوق المحلي، وتقليل الواردات التي تزيد عن 70 مليار دولار، وزيادة الصادرات.

وأكد "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن خطة النهوض بالصناعة قائمة على 7 محاور رئيسية، وأهم هذه المحاور هي: بناء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي، وزيادة إنتاجية المصانع القائمة، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة، والاهتمام بالتدريب والتأهيل للقوى البشرية.

ولفت إلى أن أصحاب المصانع يشكون من عدم وجود عمالة مُدربة قادرة على التعامل مع الماكينات الحديثة، ولذلك تم إعداد خطة لتدريب العمال على المهارات الفنية المطلوبة.

وأوضح أن عدد العمال في المصانع يقدر بـ 3.5 مليون عامل، ولدينا مخطط لزيادة هذا العدد إلى 7 أو 8 ملايين عامل في هذا المجال، أي ضعف الرقم الحالي.