مركز إقليمي للنقل.. "الوزير": الدول تنظر للممرات الاستراتيجية المصرية بإعجاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنيني:

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصناعة والنقل، إن مصر ستنتقل إلى مكانة أخرى بسبب التطوير الحالي في قطاع الصناعة، مشيرًا إلى أن مصر خلال السنوات الأخيرة عملت على تنمية البنية الأساسية من طرق وكباري وغيرها، وهذا يرجع إلى أن الدولة لا يمكن أن تنهض إلا من خلال البنية التحتية التي هي في الأساس عبارة عن شرايين حياة.

وتابع "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن الممرات الاستراتيجية فكرة عبقرية نُفِّذت في مصر، والكثير من الدول تنظر إلى تجربة مصر في هذا المجال بنظرة إعجاب.

وأشار إلى أن الممر الاستراتيجي يبدأ من المناطق الزراعية أو الصناعية أو السياحية، ويصل في النهاية إلى ميناء بحري، من خلال وسيلة مواصلات سواء طريق سريع أو السكك الحديدية أو القطار الكهربائي السريع، ويمر هذا الممر بمناطق استهلاكية مرتفعة مثل القاهرة أو ميناء جاف في منطقة لوجستية، حتى تنقل المواد الخام إلى المصانع للتصنيع، ومن ثم استخدام المنتجات محليًا أو إعادة تصديرها مرة أخرى.

وأضاف أن الممرات الاستراتيجية ستُحرك كافة القطاعات في مصر سواء صناعة أو زراعة أو سياحة، مشيرًا إلى أن فكرة الربط بين الموانئ المصرية على البحر الأحمر والموانئ المصرية على البحر المتوسط، وربط مناطق الإنتاج بالتصدير سيُعيد صياغة اللوجستيات في المنطقة، بما يُمكن مصر من التحول إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.