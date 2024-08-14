"ضربة غدر على باب المستشفى".. قرار من النيابة ضد "خربوش" المتهم بقتل طالب كلية العلوم بالتجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

أحالت نيابة القاهرة الجديدة الجزئية، عامل إلى محكمة الجنايات، في واقعة اتهامه بقتل مديره في إحدى الكافتيريات داخل مستشفى بالتجمع، طعنًا بمطواة حال خروجه من المستشفى التي يعملان بها، بسبب خلاف بينهما على إشعال "سيجارة"، وذلك مطلع مارس الماضي.

النيابة العامة في تحقيقاتها مع المتهم "محمد" وشهرته خربوش، وجهت له تهمتي قتل المجني عليه "إسلام" -طالب في كلية العلوم جامعة القاهرة-، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بسلاح أبيض "مطواة"، وتعاطيه للمواد المخدرة جوهر الحشيش.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بالقاهرة، أنه كان على خلاف مع "إسلام" مدير الكافتيريا الذي يعمل فيه، بسبب إشعال المتهم "سيجارة" في وقت غير وقت راحته، وأن المدير أحرجه أمام العاملين معه داخل الكافية ما آثار غضبه خاصة بعدما ترك العمل عقب مشادة وقعت بينهما.

وأضاف المتهم، أنه انتظر بجوار الكافية حتى ميعاد خروج مديره "إسلام" من العمل، وذهب إليه لمعاتبته على ما فعله معه أمام زملائه "قالت له أنت ليه بتعمل معايا كده"، موضحًا أن المجني عليه رد "إذا كان عاجبك"، فنشبت مشادة كلامية بينهما على إثرها باغته بطعنة نافذة في الجسد "طلعت المطواة وضربته بيها.. وسبته وجريت".

وورد بلاغا لقسم شرطة التجمع الخامس، بالقاهرة، من أحد المستشفيات مفاده باستقبالهم"إسلام"، وبه طعنات متفرقة بالجسد إثر إدعاء مشاجرة مع آخر بنطاق دائرة القسم.

تحريات أجهزة الأمن الأولية بينت نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه" إسلام أ." يبلغ من العمر 23 سنة، مقيم بمنطقة دار السلام في القاهرة، ويعمل مدير كافتيريا في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، و"محمد.ح" 24 سنة وشهرته "خربوش"، عامل بذات الكافتيريا، بسبب تأخر المتهم عن وقت الراحة المخصص له.

وأوضحت تحريات المباحث أن المتهم أنتظر خروج المجني عليه عقب انتهاء عمله وتعدي عليه بالضرب ثم كاله بطعنة نافذة مستخدما سلاح أبيض، ليسقط على الأرض غارقًا في دمائه ويلقى مصرعه بعد وصوله المستشفى.