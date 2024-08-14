في واقعة "حريق ستوديو الأهرام".. قرار جديد بشأن استئناف متهم على حبسه 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

حددت جنح مستأنف جنوب الجيزة دائرة "العمرانية"، جلسة 25 نوفمبر المقبل، لنظر الاستئناف المقدم من المتهم الثاني "محمد.م" موظف كهرباء بشركة "س" على قرار حبسة 3 سنوات في واقعة حريق أستوديو الأهرام.

بجلسة 31 يوليو الماضي، أصدرت محكمة جنح العمرانية والطالبية بالجيزة، حُكمها على 4 متهمين من شركة الإنتاج والدفاع المدني والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي، بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه والتعويض المدني المؤقت للمتضررين في القضية رقم 4625 لسنة 2024 المعروفة إعلاميًا "حريق أستوديو الأهرام".

وجاء منطوق الحكم كالتالي:

أولا؛ معاقبة المتهمين بالسجن لمدة 3 سنوات عن التهمة الأولي، والحبس شهر عن التهمة الثانية، والغرامة 50 جنيهًا على التهمة الثالثة وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل متهم، والزامهم بأن يأدوا للمدعين بالحقوق المدنية ممن ورد أسمائهم بتقرير محافظة الجيزة المرفق بالأوراق مبلغ وقدره واحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، و ألزامهم برد مبلغ مالي 50 جنيه جنيه مقاضاة أتعاب محاماة.

ثانيا؛ إحالة الدعوي المدنية المختصة من شركة إدارة الأصول الثقافية والسينمائية بصفته وشركة"س. أ" بصفته الممثل القانوني للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية بصفته، للمحكمة المدنية المختصة.

وفق أمر الإحالة في القضية رقم 4625 لسنة 2024 فإن المتهمين( "محمد .ف. أ " و " محمد .م. ع"، و "ماهر.م .ع"، و "محمد.ج.إ") في 26 مارس 2024، بدائرة قسم العمرانية محافظة الجيزة، المتهمين جميعا؛ تسببوا خطأ في إصابة المجنى عليهم كلاً من "محمد سيد رمضان"، و"على السيد رمضان"، "مرتاح السيد"، و"سمير عبد العال ع" و"عبد الرحمن رمضان"، و" محمد عصام م"، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم و رعونتهم وعدم إحترار هم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح التي تفرضها عليهم أصول مهنتهم وعدم إتخاذهم احتياطات الأمان والسلامة المتبعة، فأحدثوا إصابة المجنى عليهم المبين وصفها بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات .

المتهمان الأول والثاني تسببا بإهمالهما في نشوب حريق بموقع التصوير داخل ستوديو الاهرام والكائن بشارع خاتم المرسلين - العمرانية ، والعقارات السكنية المجاورة له وكان ذلك إثر عدم إحترازهما وعدم مراعاتها للأصول المهنية والحرفية لمهنتهما، وهي مخالفة اشتراطات التأمين على الكهرباء والتي أدت إلى حدوث خلل كهربائي أشعل عوازل الاسلاك الكهربائية داخل نطاق استوديو الاهرام, فأدى إلى امتداد نيرانه بمحتويات المكان ليشعلها ومن ثم امتد إلى عدة مباني سكنية محيطة بمكان حدوث الواقعة وتسارعت فاتصلت نيرانها إلى عدد من الوحدات السكنية بتلك المبانى وأحدثت ما بها من تلفيات بمحتوياتها على النحو المبين بالأوراق.

تسببا في إتلاف المنقولات المملوكة للمجني عليهم والثابتة أسمائهم بتقرير محافظة الجيزة المؤرخ في شهر مارس 2024 والمترتب على الحريق الموصوف بالاتهام السابق، على النحو المبين بالأوراق.