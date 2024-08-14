شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة الأممية للشؤون الإنسانية: أكثر من نصف مليون طالب لم يؤدوا امتحاناتهم في غزة والان مع تفاصيل الخبر

قالت الممثلة الأممية للشؤون الإنسانية، إن الحرب في قطاع غزة تدمر الأرواح والمستقبل، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة والاعتداءات على مدارس النازحين، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشارت الممثلة الأممية للشؤون الإنسانية، إلى أن أكثر من نصف مليون طالب لم يؤدوا امتحاناتهم في قطاع غزة.