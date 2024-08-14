نشرة التوك شو| حقيقة حجب "تيك توك" بمصر.. وتفاصيل تطوير ملف الصناعة هذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "الخليج 365" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية، على النحو التالي



رئيس "اتصالات النواب": إذا لم يتم تقنين تطبيق "تيك توك" سنطالب بحجبه من مصر

قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة خاطبت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل وضع ضوابط على التطبيقات في مصر، مؤكدًا أنه إذا لم يتم تقنين أوضاع تطبيق "تيك توك" سنطالب بحجبه من مصر.

متخصصة علاقات أسرية: هذه الأمور تضمن زواجًا ناجحًا

أكدت الدكتورة سماح عبد الفتاح، استشارية العلاقات الأسرية، ضرورة تحقيق التفاهم والانسجام بين المقبلين على الزواج، نظرًا لاختلاف الثقافات والعادات والتقاليد

خبير اقتصادي: الحكومة تعمل على حزمة متكاملة من التيسيرات الضريبية

كشف عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن تفاصيل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعلقة بأولوية مواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم وضمان توافر السلع والخدمات في الأسواق للمواطنين.

أحمد موسى يقترح حلولًا لإصلاح منظومة التعليم

طالب الإعلامي أحمد موسى بضرورة القضاء على الدروس الخصوصية لإصلاح منظومة التعليم، إضافة إلى تأهيل المدرسين وتوفير مرتبات مجزية لهم

كامل الوزير: خطة لتطوير الصناعة في مصر تنتهي هذا العام.. وهذه ملامحها

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، إن هناك خطة للنهوض بالصناعة المصرية، ومن المتوقع أن يتم إعلانها بنهاية 2024.