"نزل ينقذ ابنه ماتوا كلهم".. غرق أب و3 أبناء في أطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي أب وأطفاله الثلاثة مصرعهم غرقًا بنهر النيل مركز أطفيح جنوب الجيزة، مساء الثلاثاء.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حادث غرق جماعي بقرية الحلف الغربي.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بفريق إنقاذ نهري بقيادة نائبه لقطاع الجنوب وتنسيقًا مع مأمور المركز.

تبين بالفحص المبدئي غرق أب و3 أبناء (بنتان - ولد). شاب في منتصف العمر غرق أولا فنزل والده لإنقاذه فجرفهما التيار ليتنزل الأختين تباعا ويلقى الأربعة غرقهم وسط جهود رجال الضفادع البشرية لانتشال جثامين الضحايا بمنطقة منيل السلطان.