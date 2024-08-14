شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعدل شهادات طلاب الثانوية العامة بعد زيادة درجات الفيزياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شهادات طلاب الثانوية العامة الذين تمت زيادة درجاتهم فى مادة الفيزياء، سواء فى قاعدة بيانات الإدارة العامة للامتحانات لتمكين الطلاب الراغبين فى استخراج بيان نجاح من الحصول عليه بعد التعديلات والدرجات الزيادة، إضافة إلى شهادات النجاح فى المدارس حيث من المقرر أن يتم تسليم الطلاب الشهادات الجديد قريبا.

واتاح الخليج 365" لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024، بعد تعديل درجات مادة الفيزياء بالدخول على الرابط التالى https://natega.youm7.com/

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على انه فى إطار ما تم تداوله حول زيادة درجات نتيجة بعض طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه من منطلق حرصها على مصلحة الطلاب وحصولهم على حقوقهم، اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات فيما يتعلق بتصحيح امتحان مادة الفيزياء.

وحرصا على تحقيق مبدأ الشفافية، توضح الوزارة الآتي:

- اعتبار الإجابتين (ب، ج) صحيحة للسؤال رقم 34 (نموذج أ) وما يعادله فى باقى النماذج بامتحان مادة الفيزياء وبناء عليه تم إضافة درجتين للطلاب الذين اختاروا الاجابة (ب) وتعديل نتيجتهم.

- قامت الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات بالتعاون الكامل مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فيما يتعلق بتعديل تنسيق الطلاب بعد إضافة الدرجتين لطلاب الشعبة العلمية الذين قاموا باختيار الاجابة (ب) لضمان حصولهم على حقوقهم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

- قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى احالة اللجنة المسئولة عن مراجعة الامتحان ونموذج الاجابة بعد سحبه من بنوك الأسئلة بالكامل للتحقيق بصفة عاجلة بالإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة نظرا لعدم تحرى الدقة فى نموذج الإجابة.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن كافة ما ورد من إجراءات اتخذتها على مدار الأيام الماضية وأعلنت عنها بمنتهى الشفافية تأتى فى إطار حرصها ومسئوليتها الأصيلة عن حصول الطلاب على حقوقهم كاملة.