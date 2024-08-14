شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة للحصول على 3 خدمات من المراكز التكنولوجية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند تقدم أصحاب المحال التجارية أو الصناعية أو العامة لطلب الحصول على 3 خدمات، هي (تعديل رخصة بإضافة أو إخراج شريك أو شركاء للمحلات، واستخراج بدل تالف أو فاقد لرخصة محل، ونقل رخصة محل لوفاة المرخص له)، وذلك على النحو التالى:

أولًا: المستندات المطلوبة لتعديل رخصة بإضافة أو إخراج شريك أو شركاء للمحلات.

1- صورة عقد شركة موثق بالتعديل المطلوب (إضافة شريك – إخراج شريك) والأصل للاطلاع.

2- صورة للبطاقة الضريبية متضمنة ما تم من تعديل في الشركاء والأصل للاطلاع.

3- صورة المستند الذي يفيد اشتراك الشركاء الجدد في التأمينات والأصل للاطلاع.

4- صحيفة الحالة الجنائية للشركاء الجدد (للمحال العامة).

5- أصل رخصة المحل.

6- صورة عقد إيجار موثق باسم المتنازل إليه في حالة خروج الشريك صاحب عقد الإيجار والأصل للاطلاع.

7- صورة مستند إثبات الشخصية للشركاء الجدد والأصل للاطلاع.

8- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

9- الموقف من التجنيد (في حالة نقل الرخصة لمحل عام أو ملهى) للشركاء الجدد إذا كانت أعمارهم بين 21 : 30 سنة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة لاستخراج بدل تالف أو فاقد لرخصة محل.

1- صورة بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع.

2- محضر شرطة في حالة الفقد.

3- الرخصة التالفة في حالة التلف.

4- صورة آخر إيصال سداد رسم التفتيش والأصل للاطلاع.

5- صورة المستند الدال على سداد التأمينات الاجتماعية والأصل للاطلاع.

6- صور الشهادات الصحية للعاملين بالمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات والأصل للاطلاع.

ثالثًا: المستندات المطلوبة لنقل رخصة محل لوفاة المرخص له.

1- صل رخصة المحل.

2- صورة إعلام الوراثة (الأصل للاطلاع).

3- توكيل موثق من الورثة لأحدهم أو من ينوب عنهم فى اتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم.

4- المستند الذى يثبت سداد التأمينات الاجتماعية إلى المطلوب نقل الترخيص إليهم.

5- صورة من قرار الوصاية، صورة من موافقة النيابة الحسبية (فى حالة وجود قصر من الورثة) (الأصل للاطلاع).



فى حالة نقل الرخصة لمحل عام يقدم المطلوب نقل الترخيص إليهم ما يلي:

1- بيان الموقف من التجنيد إذا كان السن بين 21، 30 سنة.

2- صورة الترخيص الشخصى للمستغل والمدير والمشرف (الموجود منهم).

3- صحيفة الحالة الجنائية.



وفى جميع الأحوال يسرى على المنقول إليهم الترخيص جميع الاشتراطات المقررة قانونًا على المرخص له الأصلى.