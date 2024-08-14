شكرا لقرائتكم خبر عن أهم توصيات وزارة الزراعة لمزارعى الذرة الشامية خلال أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

الذرة الشامية من أهم محاصيل الحبوب الاستراتيجية، حيث يشكل العصب الرئيسى في نهضة وإقامة صناعات اللحوم البيضاء والحمراء والبيض والألبان ومنتجاتها والأسماك ويدخل بنسبة تصل إلى 40% فى العلائق المركزة التى تتغذى عليها الحيوانات لإنتاج اللحوم الحمراء وإنتاج الألبان.

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية لمحصول الذرة الشامية مراعاتها، خلال شهر أغسطس.

وتمثلت التوصيات في الآتي:

1- يزهر المحصول خلال هذا الشهر.

2- يتم الاهتمام بالري خلال هذا الشهر لأن أي عطش قبيل ميعاد الإزهار يؤثر على المحصول تأثيرا كبيرا.

3- يتم الري إما في الصباح الباكر أو قبيل الغروب لتأثير الري الضار وقت الظهيرة وينصح بعدم التوريق.