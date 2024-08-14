ننشر مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13 أغسطس.. ورابط لكافة المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
ينشر الخليج 365 مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء، الموافق 14 أغسطس 2024.
وحسب إمساكية الهيئة العامة للمساحة، يأتي الأذان كالتالي في القاهرة الكبرى:
صلاة الفجر: في الساعة 4:47 صباحًا.
صلاة الشروق: في الساعة 6.21 صباحًا.
صلاة الظهر: في الساعة 1.00 ظهرًا.
صلاة العصر: في الساعة 4:36 مساءً.
صلاة المغرب: في الساعة 7:36 مساءً.
صلاة العشاء: في الساعة 9.01 مساءً.
تختلف هذه المواقيت قليلًا بين المحافظات المصرية، ولذلك يُنصح بالتحقق من المواقيت المحلية لكل محافظة على حدة.
ويمكن التعرف على مواقيت الصلاة بكافة المحافظات.. اضغط هنا