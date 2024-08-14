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ننشر مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13 أغسطس.. ورابط لكافة المحافظات

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ينشر الخليج 365 مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء، الموافق 14 أغسطس 2024.

وحسب إمساكية الهيئة العامة للمساحة، يأتي الأذان كالتالي في القاهرة الكبرى:

صلاة الفجر: في الساعة 4:47 صباحًا.

صلاة الشروق: في الساعة 6.21 صباحًا.

صلاة الظهر: في الساعة 1.00 ظهرًا.

صلاة العصر: في الساعة 4:36 مساءً.

صلاة المغرب: في الساعة 7:36 مساءً.

صلاة العشاء: في الساعة 9.01 مساءً.

تختلف هذه المواقيت قليلًا بين المحافظات المصرية، ولذلك يُنصح بالتحقق من المواقيت المحلية لكل محافظة على حدة.

ويمكن التعرف على مواقيت الصلاة بكافة المحافظات.. اضغط هنا

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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