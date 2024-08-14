شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2024.. ازاى تعرف المؤسسة التعليمية معتمدة ولا وهمية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشط الكينات التعليمية الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى المُختلفة وتواصل عملها بشكل مُستمر وذلك بالتزامن مع موسم تنسيق الجامعات 2024، وهى الكيانات التى تمارس الأنشطة التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور التعرف على ما إذا كان المؤسسة التعليمية معتمدة أم لا من خلال الرجوع لقائمة المؤسسات التعليمية المعتمدة والمنشورة على موقع وزارة التعليم العالى وأيضا من خلال مكتب التنسيق الذى يضم المؤسسات المعتمدة فقط، بالإضافة إلى الرجوع لموقع وزارة التعليم العالى ومنصاتها على صفحات التواصل الاجتماعى للاطلاع على القائمة السوداء للكيانات التعليمية الوهمية التى تزاول العملية التعليمية بدون تراخيض وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وعلى جانب آخر، يواصل موقع تنسيق الثانوية العامة 2024، إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الأولى، اذ يقبل موقع تنسيق الجامعات رغبات الطلاب على مدار الـ24 ساعة باستخدام الحاسب الآلى الشخصى، لليوم الثالث على التوالى من انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق.

وسجل لحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07%، كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29%.