شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تسعى لتغطية 94% من احتياجات سوق الدواء محليًا بحلول 2026/2027 والان مع تفاصيل الخبر

أكدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى برنامجها الذى يمتد لمدة 3 سنوات (2024-2027)، استهداف وصول نسبة تغطية الإنتاج المحلى من صناعة الأدوية لاحتياجات السوق إلى 94% خلال العام المالى 2026/2027.

تأتى تلك المستهدفات فى ضوء برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة الذى يحمل شعار " معا نبنى مستقبلا مستداما" ويتضمن هدفا استراتيجيا متكاملا بتوفير نظام صحى يشمل الجميع، كأحد الأهداف الرئيسية بمحور بناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته.

ويعد تعزيز قطاع الصحة فى مقدمة الرؤية الشاملة التى وضعتها الدولة لبناء الإنسان المصرى، لاسيما و دوره كمحور رئيس فى التنمية الشاملة، وإنطلاقا من إيمانها أن الارتقاء بالمستوى الصحى للمواطنين هو حق أصيل من حقوق الإنسان توافقا والمبادئ الرئيسة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة فى أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصرى، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والخطاب الدينى المعتدل على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل فى حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومى المصرى المصرى تنافسى السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطنى، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.