شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الطلاق للضرر.. إجراءات رد الزوجة بمحكمة الاستئناف حال ثبوت تحايلها بالغش والان مع تفاصيل الخبر

"الطلاق للضرر" من الزوج يتم صدور حكم به حال استحالة العشرة بين الزوجة وزوجها، ويمكنها أن تتقدم بأسباب كثيرة مثل إساءته لها من سب وقذف، أو أمتناعه عن توفير نفقاتها وأطفالها، أو تعديه عليها بالضرب وتستطيع أن ثبت ذلك بالشهود أو التسجيلات أو التقارير الطبية، وأحيانا يكون بسبب سوء العشرة أو للهجر لغيابه وسفره، أو سجن الزوج أو الطلاق للشقاق.

وقانون الأحوال الشخصية يرتب حقوق الأسرة كلها وليس فرد بعينه، فالزوج قانونا ملزم بعد عقد القران والزواج بالإنفاق على زوجته، وإن امتنع عن ذلك يحق لزوجته اللجوء إلى المحكمة، وفى نفس الوقت أعطى القانون للزوج حق اللجوء للقضاء للمطالبة لإسقاط حقها فى النفقة إما بالنشوز أو الطلاق.

وخلال السطور التالية نرصد إجراءات الرد من قبل الزوج حال الحكم بتطليق زوجته منه للضرر- وذلك حال ثبوت- تحايلها بالغش والتدليس وتقديمه مستندات لإثبات صحة موقفه.

-وتعد أبرز الأسباب التى يتم فيها رفض دعوى الطلاق للضرر -عدم حضور الشهود- لإثبات أو نفى الضرر وسواء الشهود من طرف الزوج أو من طرف الزوجة.

-عدم إثبات الضرر سواء- بمحاضر الشرطة- أو أقوال الشهود والتقارير الطبية وتسجيلات الكاميرات أو الرسائل الكتابية أو الصوتية لو احتوت على تهديد للزوجة أو الزوج.

-عدم حضور الزوجة فى حالة طلبها من القاضى للحضور، وكذلك إعلان الزوج على عنوان خاطى وتحايل المدعية لحرمانه من حقه القانونى فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على ادعاءاتها.

-الادعاء الباطل.. حيث أنه إذا تم إثبات عدم صحة الادعاءات من قبل الزوجة بعد التحقيق ونفيها من قبل الزوج يتم رفض الدعوى.

-عدم توضيح الضرر للمحكمة الواقع على الزوجة للمحكمة -يعتبر سبب من أسباب رفض الدعوى- للزوج أن ينفى الوقائع بالأدلة والشهود.

- يحق للزوج طلب الاستئناف على حكم طلاق الضرر من الزوجة، حال إذا لم تستطع إثبات أى من وقائع الضرر عليها أو أن الزوج قد بدد قائمة منقولاتها أو تعدى على الزوجة بالطرد من مسكن الزوجية ويطالب فى استئنافه بأن تعود الزوجة إلى مسكن الزوجية.