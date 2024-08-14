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مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تتيح اليوم نتيجة الدور الثانى بالمدارس

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 07:00 ص

تتيح مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الثانى لصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية، بجميع المدارس بالمحافظة.


وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثانى (32130) منهم ( 18225) طالبا و( 13905) طالبات، موزعين على (138) لجنة بالإدارات التعليمية ال35.


وفى السياق كانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أعلنت موافقة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام بالقاهرة من (232) درجة إلى (225) درجة، وفصول الخدمات أقل من تنسيق الثانوى العام بـ40 درجة، وذلك استجابة لرغبة أولياء الأمور.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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