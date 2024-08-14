حرارة ورياح وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بدءًا من اليوم الأربعاء 14 أغسطس، وحتى الاثنين 19 أغسطس 2024، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: يسود طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة رطب على جنوب البلاد، ومائل للحرارة رطب ليلاً.

كما تسود شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأيضًا، تنشط رياح معتدلة تنشط أحيانًا على كافة الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد.

ولفتت الهيئة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا يوم الأربعاء 14 أغسطس على مناطق من جنوب محافظة الوادي الجديد.