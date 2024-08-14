شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظرائه بالسعودية والإمارات وتركيا لاحتواء التوتر الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة السفير أحمد أبو زيد، إن وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى تحدث هاتفيا مع وزراء خارجية السعودية الأمير فيصل بين فرحان، والإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، وتركيا هاكان فيدان.

وأضاف المتحدث - في تصريح له اليوم الأربعاء، أن الاتصالات تركزت على سبل تنسيق الجهود وتكثيفها من أجل احتواء التوتر الإقليمي الراهن، والحيلولة دون خروج الأوضاع عن السيطرة بشكل يزيد من حالة عدم الاستقرار والانفلات في المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن مشاورات الوزير عبد العاطي مع نظرائه بالدول الثلاث، تطرقت أيضاً إلى الوضع في السودان وجهود الوساطة الإقليمية والدولية القائمة بهدف التوصل لوقف لإطلاق النار والعمل على نفاذ المساعدات الإنسانية، وكذا التطورات في منطقة القرن الإفريقي، فضلاً عن الجهود الرامية إلى وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، والتوصل إلى صفقة تسمح بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين ونفاذ المساعدات الإنسانية لمعالجة الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.