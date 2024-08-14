شكرا لقرائتكم خبر عن الطريق الدائرى بالجيزة يتجمل لاستقبال زوار المتحف المصرى الكبير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

بمعدلات تنفيذ عالية، تواصل محافظة الجيزة أعمال مشروع تطوير الهوية البصرية على الطريق الدائري، والذي يستهدف إحداث نقلة حضارية بالمنطقة، وتحسين الرؤية البصرية، وإبراز العناصر الجمالية لمحيط المتحف المصري الكبير والطرق والمحاور المؤدية إليه.

يجرى تنفيذ المشروع وفق رؤية عامة، تتضمن تقسيم الطريق الدائري إلى قطاعات، وتوحيد لون الدهانات للمباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة، مع إضافة بعض العناصر التجميلية المميزة من أشجار وإنارات ولوحات فنية تعبر عن الحضارية المصرية القديمة وهوية محافظة الجيزة التاريخية.

وتنفذ المحافظة أعمال تطوير وتجميل العقارات المطلة على الطريق الدائري نطاق أحياء (جنوب الجيزة، والعمرانية، والطالبية)، بدءًا من نزلة شارع البحر الأعظم حتى بداية الطريق السياحي في الاتجاهين بطول تقريبي 14 كيلو مترًا للاتجاهين.

وأكدت محافظة الجيزة، أن الأعمال تسير وفقًا للجداول الزمنية المحددة لها، مع مراعاة المعايير الفنية والهندسية اللازمة لتنفيذها بالتعاون مع الشركات المنفذة والمكاتب الاستشارية القائمة على الأعمال.

وأشارت إلى أنه جارٍ الانتهاء من العديد من مشروعات التطوير والتنمية لمحيط المتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية إليه، والتى تتضمن توفير ساحات انتظار ومواقف حضارية وتطوير للعشوائيات وتخطيط مرورى، لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة عند افتتاح المتحف.



الهوية البصرية للطريق الدائري



تجميل العقارات على الطريق الدائري



تجميل وتطوير عقارات الطريق الدائري



تطوير وتجميل العقارات المطلة على الدائري