شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لرئيس جامعة القاهرة بمقر الفرع الدولى لمتابعة سير العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية بمقر الفرع الدولى للجامعة بمدينة 6 أكتوبر، في إطار متابعة سير العمل بمنشآت الجامعة وذلك بحضور الدكتورة هبة نوح والدكتور محمد العطار مساعدى رئيس الجامعة لشئون الفرع الدولى، والمهندس أحمد تركي أمين عام الجامعة.

وخلال الجولة تفقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق البنية التحتية للفرع الدولي، والمباني الإدارية، وقاعات المحاضرات والمعامل، واطلع على سير العمل والاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد، ووجه بسرعة استكمال الأعمال وتعظيم الاستفادة من الأماكن غير المستغلة والاهتمام بالأنشطة الصيفية الرياضية والثقافية وتقديم كافة سبل النصح والإرشاد للطلاب المترددين على الفرع والراغبين في الالتحاق بالبرامج الدولية المقدمة من خلاله، كما عقد اجتماعًا مع العاملين استمع خلاله إلى شرح واف عن الخطط المستقبلية وآليات تنفيذها.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أهمية الفرع الدولى كقيمة مضافة للجامعة ودوره فى تطوير التعليم العالى فى مصر والارتقاء به إلى أعلى المستويات العالمية، مشيدًا بالجهود المبذولة لإنجاز هذا المشروع وبالبرامج الدراسية المتميزة التى تواكب سوق العمل والتطورات العلمية والتكنولوجية العالمية.

وفى ختام جولته وجه رئيس الجامعة الشكر للقائمين على شئون الفرع الدولى وشجعهم على الاستمرار فى تطوير وتحسين الأداء وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أعلى مستويات التميز فى الارتقاء بالعملية التعليمية.