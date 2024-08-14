شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى تنظم ورشة عمل لدراسة طرق شحن الخزان الجوفى والان مع تفاصيل الخبر

‫شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري فعاليات ورشة عمل "الشحن الاصطناعى للخزان الجوفى" بحضور الدكتور محمد داود استشاري موارد المياه بهيئة البيئة في أبو ظبي بالإمارات وعدد من قيادات الوزارة، حيث تناولت ورشة العمل مناقشة أحدث التقنيات المتاحة في مجال شحن الخزانات الجوفية واستعراض عدد من النماذج المطبقة بعدد من دول العالم في هذا المجال.

وأشار سويلم إلى أهمية هذا اللقاء فى إطار الحرص الدائم على الاستفادة من الكوارد المصرية العاملة بالخارج، خصوصا أن الدكتور داود هو ابن من أبناء مدرسة الرى المصرية وأحد كوادرها البحثية، وأن اللقاء يأتى فى إطار التعرف على التجارب الناجحة بالدول الأخرى في مجال إدارة المياه وخاصة المياه الجوفية وتجارب الدول في مجال الشحن الاصطناعى.

وأضاف أن الوزارة تضع نصب أعينها عددا من الموضوعات الهامة مثل التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، وتدريب العاملين بالوزارة في مجال معالجة المياه، ودراسة المواقع والتقنيات المثلى لتطبيق الشحن الجوفى من خلال سيناريوهات مدروسة بشكل علمى دقيق.

ووجه سويلم بتشكيل مجموعة عمل تضم عددا من الكوادر المتخصصة فى مجال المياه الجوفية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه وبالتعاون مع الدكتور محمد داود لوضع مقترحات مبدئية لملف شحن المياه الجوفية والمناطق ذات الأولوية التى يمكن تطبيق الشحن الجوفى بها.