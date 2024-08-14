شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا بشأن تفشى جدرى القرود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر منظمة الصحة العالمية ، قائمة بالمشاركين في اجتماع اللجنة الطارئة للوائح الصحية الدولية (2005) بشأن ارتفاع مستويات جدرى القرود mpox 2024 ، والذى سيعقد اليوم الأربعاء الموافق 14 اغسطس.

وقالت، إنه تم تحديد الاجتماع الأول للجنة الطوارئ التي دعا إليها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005) (IHR) بشأن ارتفاع حالات جدرى القرود mpox 2024 ، من الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت وسط أوروبا الصيفي . سيكون اجتماعًا مغلقًا افتراضيًا.

وستقدم اللجنة التنفيذية وجهات نظرها إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بشأن ما إذا كان الحدث يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً - وإذا كان الأمر كذلك، فسوف تقدم المشورة بشأن التوصيات المؤقتة التي اقترحها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية حول كيفية منع انتشار المرض والحد منه بشكل أفضل وإدارة الاستجابة الصحية العامة العالمية.

وسوف تقدم منظمة الصحة العالمية التحديثات عندما تصبح متاحة.

وقد عُقدت حتى الآن 10 لجان تنفيذية للوائح الصحية الدولية، بما في ذلك لجنة واحدة تتعلق بـجدرى القرود mpox، والتي عقدت اجتماعها الأول في 23 يونيو 2022.



