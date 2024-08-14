شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأغذية العالمى فى مصر يدعم مبادرات جديدة لتمكين الشباب المصرى الباحث عن عمل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة فى مصر أنه يدعم - فى إطار الجهود الرامية إلى تمكين وتشغيل الشباب فى مصر - مبادرتين جديدتين هما "منتدى الفرص" و"ملتقيات التوظيف والتثقيف"، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة المصرية.

ومن المقرر أن تفتح هذه المشاريع الأبواب أمام فرص العمل للشباب المصرى، وربطهم بأصحاب العمل في مجالات تخصصهم.

وذكر برنامج الأغذية العالمي - في بيان له اليوم - أن "منتديات الفرص" تعد جزءا أساسيا من مبادرة الحكومة "مهنتك مستقبلك" لعام 2024 ، والتي تساعد المواهب الشابة على الاستعداد لسوق العمل وتساعد على الحد من البطالة .

وتم تصميم المنتديات كسلسلة من جلسات التوعية التفاعلية، حيث سيقوم ممثلون من مختلف الجهات الحكومية والتنموية بتثقيف المشاركين الشباب حول فرص العمل في محافظاتهم، وخاصة في الوظائف الخضراء، مثل الزراعة وإعادة التدوير والطاقة المتجددة.

كما سيتعرف الشباب على الخدمات المالية وغير المالية التي تقدمها الحكومة والجهات الأخرى، بما في ذلك القروض الحكومية، لتشجيع الخريجين على استكشاف مجال ريادة الأعمال وبدء أعمالهم الخاصة .

وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن هذه المنتديات تهدف إلى الوصول إلى نحو 3000 من الشباب، 60% منهم إناث و5% من ذوي الاحتياجات الخاصه، في ثمان محافظات هي المنيا وبني سويف والفيوم وسوهاج وقنا وأسيوط وأسوان والأقصر. وقد أكمل معظم المشاركين بالفعل التدريبات المهنية التي يدعمها برنامج الأغذية العالمي التي تؤهلهم لسوق العمل .

ويدعم البرنامج هذه المنتديات، والتي تعد امتداداً لبرنامج التدريب المهني، لمساعدة خريجيه في الحصول على فرصة عمل بعد الانتهاء من تدريبهم.

وتركز "منتديات الفرص" التي تستمر حتى نهاية شهر أكتوبر على القرى الأكثر احتياجا في صعيد مصر كجزء من مبادرة "حياة كريمة".

وأوضح البيان أن برنامج الأغذية العالمي في مصر يدعم كذلك سلسلة من ملتقيات التوظيف والتثقيف ، وهي مصممة كمعارض للتوظيف، وتهدف إلى ربط الشباب خريجي التدريب من برنامج الأغذية العالمي بأصحاب العمل .

وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة حوالي 1000 من الشباب على تأمين وظائف مستقرة، مما يدفع النمو الاقتصادي في نفس المحافظات الثمان المستهدفة في منتديات الفرص .. ويلتزم كل صاحب عمل في هذه المعارض بتقديم وعرض عدد محدد من الوظائف في شركاتهم في مجال الاقتصاد الأخضر على الشباب المشاركة في المعارض، مما يضمن فرص عمل قوية.

وقد زود برنامج تمكين الشباب التابع لبرنامج الأغذية العالمي في مصر حتى الآن حوالي 2500 شاب تتراوح أعمارهم بين 19 و 34 عاما بالمهارات والتدريب المهني، خاصة أولئك الذين يواجهون تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه والأسر التي يدعمها برنامج تكافل وكرامة ... ونتيجة لذلك، تم توظيف 20% منهم بنجاح، مما يسلط الضوء على التزام برنامج الأغذية العالمي في مصر الثابت بتمكين الشباب، وتحسين فرص توظيفهم، وبالتالي تعزيز أمنهم الغذائي .

وتغطي الدورات التدريبية مجموعة من المجالات مثل الطاقة المتجددة والتسويق الإلكتروني وإصلاح الأجهزة الرقمية والضيافة والحرف اليدوية. يتلقى المشاركون أيضا تدريبا على المهارات الشخصية وريادة الأعمال ، إلى جانب الخبرة العملية من خلال التعيينات في القطاع الخاص.

