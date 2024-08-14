شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: 5 أسابيع على انتهاء فصل الصيف فلكيا ورسميا فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

‫ قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه متبقي أقل من 5 أسابيع على انتهاء فصل الصيف فلكياً ورسمياً في مصر ليتبقى بعض المناوشات نتيجة امتدادات غير اعتيادية لمنخفضي السودان الموسمي والهند الموسمي وزيادة كبيرة في الرطوبة الجوية والرطوبة الحرة "الندى".

أضاف فهيم أن التوقعات تشير إلى أن فصل الخريف سوف يكون صاخب مراوغ ما بين صيف متأخر وشتاء ممطر مبكر ، وله بعض التفسيرات زراعياً ، منها أن المناخ مناسب لشتل أو تطعيم الفاكهة "مانجو ، موالح ، زيتون ، نخيل "و زراعة عروة الخضر الجديدة "طماطم ، فلفل، كرنب ".

أضاف أنه مناسب للتدخل بمركبات التحجيم "البوتاسيوم " للزيتون والتمور والكمثرى والموالح ومن الضروري أن يتم التدخل بمحفزات النمو "أحماض امينية وطحالب وسيتوكينين" للمحاصيل اللى تأثر نموها بالموجة الحارة الطويلة "مثل الأرز والذرة المتأخرة وبعض الخضر حديثة الشتل".

أشار إلى أن هناك سرعات عالية من الرياح لذلك يجب الحذر من ري المحاصيل الطويلة " الذرة والسمسم وعباد الشمس" و يجب عدم الاستعجال في زراعة العروة النيلية "بطاطس – بنجر عروة أولى – توم – مشاتل بصل – فاصوليا بيضاء" حتى لا تعاود زراعتهم مرة أخرى لان الأجواء مازالت ساخنة، ويجب معالجة مشكلة التفاف الاوراق لأعلى للخضر "خاصة الطماطم والفلفل " بسبب الحرارة العالية .

وينصح فهيم المزارعين بفحص الزراعات جيدًا لأن الروف مناسبة لظهور الأمراض الفطرية والبكتيرية المحبة للرطوبة والأجواء الحارة "تبقعات ولفحات الخضر والبياض الزغبي على الريحان واعفان الجذور والانثراكنوز على محاصيل كتير ".