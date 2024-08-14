شكرا لقرائتكم خبر عن معهد بحوث الاقتصاد الزراعى يختتم دورة تدريبية لطلاب كلية الزراعة جامعة بنها والان مع تفاصيل الخبر

اختتم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي اليوم دورة تدريبية تشتمل على مجموعة من البرنامج التدريبية لطلاب كليه الزراعة بمشتهر جامعة بنها تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق.

أكد عبد الوكيل محمد ابو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي أن مركز البحوث الزراعية يولى اهتمام كبير بتدريب الكوادر الشابة وتأهيلهم باكتساب خبرات عملية في مجال تخصصهم وإعدادهم بشكل أفضل لسوق العمل.

وتهدف الدورة إلى تعزيز المهارات العملية للطلاب وربط دراستهم النظرية بالتطبيقات العملية في مجال الاقتصاد الزراعي والمرتبطة بمختلف الأنشطة الزراعية.



وتشمل الدورة على عدة محاور منها:-

1- التعريف بوزارة الزراعة ودورها في تحقيق الأمن الغذائي والتعريف بمركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث الاقتصاد الزراعي وأقسامه والانشطة المختلفة.

2- دور السياسة الزراعية والمشروعات الصغيرة في تحقيق الأمن الغذائي في مصر.

3- التدريب على دراسات الجدوى المبدئية والتفصيلية.

4- عرض المنهجية العلمية لإعداد التقارير السلعية التي تتعرض لدراسة المشاكل الاقتصادية الخاصة بالسلع الزراعية، وكيفية تقدير مؤشرات الأمن الغذائي، مع عرض تفصيلي لتقرير الموقف الحالي والتصور المستقبلي للقمح عام 2023، وأهمية هذا التقرير والجهات التي تستفيد منه.

5- شرح تفصيلي لدليل التجارة الخارجية للمحاصيل الزراعية، والتدريب على كيفية حساب الفروق التسويقية، وتوزيع الجنيه على المزارع وتجار الجملة والتجزئة وحساب نصيبهم من جنيه المستهلك، والكفاءة التسويقية.

6- اثار التعديات على الأراضي الزراعية وتأثيرها على الامن الغذائي، وتصنيف الموارد الارضية الزراعية وفقاً للغلة الفدانية، وكيفية صيانة وتحسين الموارد الارضية، ومشكلة التفتت الحيازي للأراضي الزراعية، وروابط مستخدمي مياه الري، وتبديل التراكيب المحصولية في ضوء محدودية الموارد المائية، وتدعيم المتاح من الموارد المائية.

7- التعريف ببعض المفاهيم مثل التمويل الزراعي والائتمان الزراعي، ومصادر التمويل الزراعي، وتصنيف التمويل الزراعي، ومعايير منح الائتمان، والتعريف بأهم مؤسسات الإقراض الدولية والمحلية دورها في خدمة المزارع، ودور التعاونيات الزراعية في دعم القطاع الزراعي المصري.

8- كيفية قياس الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية بطريقة الدخل والتكاليف، التحليل الحدي (دوال الإنتاج ودوال التكاليف)، قياس الكفاءة باستخدام البرمجة الخطية.

9- تصنيفات وانواع العمالة البشرية، اهمية العمالة الزراعية، التضخم وانواعه وتأثيره على القطاع الزراعي، التدريب واهميته لدى العاملين بالقطاع الزراعي المصري، أهمية العمالة الزراعية واستخدام الميكنة في التنمية الزراعية المستدامة.



10- مفهوم العينة، ومزايا استخدام العينة، المعاينة وفوائدها، أنواع العينات.



11-التعريف بأهم المشروعات العملاقة التي تم إنشائها حديثاً في القطاع الزراعي ومنها مشروعات الثروة السمكية – مشروعات الطاقة النظيفة – تحلية مياه البحر – التوسع الأفقي والتوسع الرأسي – اعادة تدوير مياه الصرف، بالإضافة الى تهيئة الطالب للنزول لسوق العمل.

أكد ابو طالب على أهمية استمرار مثل هذه البرامج التدريبية، وان المعهد ملتزم بتوفير فرص التدريب والتطوير للطلاب والباحثين الشباب وان هذه الدورة هي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الكوادر الشابة في مجالات الزراعة والأنشطة الإنتاجية المختلفة وتعزيز الشراكات مع الجامعات والمؤسسات البحثية لخدمة أهداف التنمية الزراعية المستدامة في مصر.