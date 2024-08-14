شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف الدكتور طارق سلمان مساعدًا للأمين العام لبيت الزكاة والصدقات للإمداد الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى الدكتور طارق محروس سلمان، نائب رئيس جامعة الأزهر السابق للدراسات العليا والبحوث، بصدور قرار أمين عام بيت الزكاة والصدقات، بتكليفه بالعمل مساعدًا للأمين العام للشئون الدوائية والمستلزمات الطبية والإمداد الطبي ببيت الزكاة والصدقات.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن هذا القرار يعكس قدرة أبناء الأزهر الشريف على العطاء الدائم والمستمر بلا حدود؛ خدمة للوطن، كما أنه يؤكد على خيرية هذه الأمة.

وكان قد شهد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء «بيت الزكاة والصدقات»، توقيع بروتوكول تعاون «بيت الزكاة والصدقات» وبنك مصر لإصدار بطاقات مسبقة الدفع (Co-Branded Cards) ليقوم «بيت الزكاة والصدقات» بإضافة الإعانات الشهرية للمستحقين علي البطاقات البنكية.