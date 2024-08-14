غرامة تصل لـ300 جنيه.. تحرير 2642 مخالفة تليفون أثناء القيادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 48751 مخالفة مرورية متنوعة، شملت المخالفات 2.092 مخالفة للسير بدون تراخيص، 22 دراجة نارية مخالفة، و22.689 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و21 مخالفة موقف عشوائي، و2.642 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و16 مخالفة شروط التراخيص.

وتتراوح غرامة التحدث في الهاتف أثناء القيادة ما بين 100 إلى 300 جنيه، وفق قانون المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.