سقوط 7 من تجار الصنف.. ضربة موجعة لمعلمين المكيفات في أسوان ودمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط، حملات أمنية في عدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، أسفرت عن النتائج التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 8.200 كيلوجرام من مخدر الحشيش، 4 كيلوجرامات من مخدر البانجو، وكمية من مخدر الهيروين بحوزة 4 متهمين، 3 منهم لهم معلومات جنائية، وتم ضبط 4 قطع سلاح ناري عبارة عن 4 فرد محلي وطلقة، وتنفيذ 805 أحكام قضائية متنوعة.

مديرية أمن دمياط

ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، حيث تم ضبط 7.350 كيلوجرام من مخدر الحشيش، 6 كيلوجرامات من مخدر البانجو، 12.500 كيلوجرام من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين، كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري عبارة عن 3 فرد محلي، وعدد من الطلقات بحوزة 3 متهمين، اثنان منهم لديهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية لتحقيق المزيد من النجاحات.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بالإضافة إلى ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام.