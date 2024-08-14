بقصد حجبها.. ضبط أكثر من 10 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أكثر من 105 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع في القاهرة، بقصد حجبها عن التداول في الأسواق.

تحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي، أفادت بقيام مالك مخزن غير مرخص لتجارة السجائر في منطقة القطامية بالقاهرة بتخزين كميات كبيرة من السجائر المختلفة وامتناعه عن بيعها بهدف رفع أسعارها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، ووجد بداخل المخزن 38,580 عبوة سجائر أجنبية مختلفة الأنواع و67.040 عبوة سجائر محلية، جميعها بدون مستندات وتم تخزينها لحجبها عن التداول في الأسواق ورفع أسعارها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاء ذلك ضمن جهود الوزارة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات تجميع السجائر لرفع أسعارها.