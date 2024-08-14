حلم السفر.. ضبط مدير شركة استولى على أموال المواطنين بزعم تسهيل سفرهم في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه إحدى الشركات في القاهرة، بعد أن تبين تورطها في عمليات نصب واحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم في الخارج.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق أن مالكة شركة لتوفير فرص العمل بالخارج، والتي لها سجل جنائي، وتعمل بدون ترخيص في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، قامت بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قدرتها على توفير فرص عمل بالخارج للمواطنين مقابل مبالغ مالية في ظروف غير قانونية.

وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف مقر الشركة المذكورة، حيث تم العثور على موظفتين في الشركة. وأثناء التفتيش، تم ضبط جواز سفر خاص بأحد المواطنين، وعدد من عقود العمل والاتفاق للسفر إلى عدة دول، وأكلاشيه باسم الشركة، ودفتر عقود اتفاق للعمل بالخارج يحمل اسم الشركة، بالإضافة إلى مبلغ مالي تم الحصول عليه من التعامل مع راغبي السفر، وهاتف محمول يستخدم في التواصل مع عملاء الشركة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصة جرائم النصب والاحتيال.