السيسي يؤكد على دعم مصر لوحدة وسيادة الصومال ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

استقبل الرئيس السيسي، بقصر الاتحادية، الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال، والذي يقوم بزيارة رسمية لمصر لعدة أيام.

وعقد الرئيس السيسي ورئيس الصومال، جلسة مباحثات، تم خلالها تأكيد قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والصومال.

وشهد الرئيسان، مراسم التوقيع على بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين.

وأكد الرئيس السيسي، موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه والرافض لأي تدخل في شؤونه الداخلية.

ورحب الرئيسان، بالخطوات المتبادلة لتعميق التعاون الثنائي ومصر تفتتح سفارتها لدى الصومال في مقرها الجديد بالعاصمة مقديشيو.

جاء ذلك، بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز الإخبارية.