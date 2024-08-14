نائبة وزير الصحة تتفقد وحدة صحة بقنا.. وتشدد على إتاحة وسائل تنظيم الأسرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تفقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، وحدة صحة مدينة العمال بمحافظة قنا.

وبحسب بيان، حرصت على التحدث مع المترددين على الوحدة للوقوف على مستوى رضاهم عن جودة الخدمات المقدمة لهم، والوقت المستغرق للحصول عليها.

كما استمعت للعديد من السيدات المترددات على الوحدة للحصول على خدمات حديثي الولادة والمتابعة مع غرفة تنظيم الأسرة.

وبحسب البيان، تواصل وزارة الصحة والسكان تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الوزارة بالمرور الميداني على المنشآت الطبية في محافظات الصعيد، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، سعياً نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية، وتقديم خدمة صحية ذات جودة، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية ومعالجته.



وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير حرصت على الاستماع إلى الفريق الطبي للوحدة وكيفية أداء الخدمات الطبية المختلفة للمترددين على الوحدة، وأهمها خصوصية المريض أثناء تقديم الخدمة. حيث أكدت على ضرورة توفير المكان المناسب للمريض وطلبة كلية الطب أثناء تدريبهم داخل الوحدة.

أضاف "عبد الغفار" أن نائب الوزير تفقدت عيادة تنظيم الأسرة بالوحدة وحرصت على الاستماع لطريقة تأدية الخدمة. وأوصت بضرورة توعية السيدات بأهمية الاستمرار في استخدام وسيلة تنظيم الأسرة وعدم التوقف عنها قبل الحصول على المشورة من المتخصصين. كما أوصت بتصحيح كافة المفاهيم الخاطئة عن استخدام الوسيلة، وتوجيه المنتفعات إلى استخدام الوسيلة التي تتناسب معهن وليس الشائعة في المجتمع.

وخلال تواجدها في الصيدلية، أكدت على أهمية توفير وسائل تنظيم الأسرة بشكل دوري ورفع طلب توريد المستلزمات أولاً بأول نظراً لوجود عجز في الاحتياج اليومي للوحدة من الوسائل، وذلك لتقليل معدل الخدمات غير الملباة بالوحدة.

كما تفقدت نائب الوزير غرفة فحص المقبلين على الزواج، وأوصت بتسجيل خدمة الاستبيان النفسي للمترددين على الغرفة على النظام الإلكتروني، مؤكدة أن عدم التسجيل يضر بمنظومة خدمات المبادرة. وأوصت بتسجيلها أولاً بأول وليس في نهاية يوم عمل الغرفة.

وفي نهاية الجولة، تفقدت نائب الوزير سكن الأطباء والتمريض، وطالبت مدير الوحدة بضرورة توفير سكن مناسب يراعي المتطلبات الأساسية، مشيرة إلى أن توفير سكن كريم سينعكس بالإيجاب على أداء الفريق الطبي.

كما أكدت نائب الوزير على دور مقدمي المشورة الأسرية وتنظيم الأسرة في التوعية بضرورة المباعدة بين الحمل من 3 إلى 5 سنوات، وتوفير الرعاية المثلى للطفل، مشيرة إلى أنه سيتم متابعة تنفيذ جميع ما أوصت به خلال تفقدها للوحدة خلال شهر من الآن.