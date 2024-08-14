ساحر على الفيسبوك.. سقوط دجال الإسكندرية في قبضة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بالإسكندرية، في ضبط عاطل لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على ممارسة أعمال السحر والدجل.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عاطل بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهما الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال بكافة أشكالها.